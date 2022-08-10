Уже завтра луганская Заря проведет ответный матч в 3 квалификационном раунде Лиги Конференций. Соперником команды Патрика ван Леувена является румынский клуб Университатя.

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Первая встреча команд завершилась минимальной победой Зари благодаря голу Нагнойного. За день до второго поединка в сопернике возникли дополнительные проблемы.

Официальный инстаграм Университати сообщил, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Ласло Балинтом. Причиной расставания стали неудавшиеся результаты команды в начале сезона.

Как стартовала Университатя

В первых четырех играх чемпионата Румынии команда набрала пять баллов. Причем именно в последнем туре команда одержала дебютную победу над почти тезками Университетом 1948. При этом команда прошла в Лиге Конференций албанскую Влазнию (1:1, 3:0).

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Новым коучем клуба из Краевой стал 41-летний Мирел Редой, с которым подписан контракт до 2024 года. Интересно, что специалист возглавлял сборную Румынии в 2019-2021 годах.

К слову, в преддверии ответного матча Заря усилила нападение Назарием Русиным. Экс-игрок Динамо подписал контракт до 2025 года.