Переможний гол
Перша частина гри минула без голів. Нулі на табло розмочили лише на 55-й хвилині поєдинку, коли зоря заробила право на кутовий, пише 24 канал.
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Чурко ідеально подав на Нагнойного. Денис відірвався від суперника та головою пробив у протихід голкіперу румнського клубу. Підопінчі Патріка ван Леувена повели у рахунку 1:0.
Гол Нагнойного став першим та переможним у матчі для Зорі.
Цей поєдинок став для Нагнойного не дебютним. У минулому сезоні правий вінгер провів за луганський клуб 3 зустрічі, але ще не забивав за головну команду Зорі.
Відео голу Нагнойного