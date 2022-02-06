Унікальна медаль Нової Зеландії: список переможців зимової Олімпіади-2022 6 лютого
На Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого 2022 року розіграли ще шість комплектів нагород. В лідери медального заліку вибилася збірна Норвегії, яка вже має три нагороди.
На 6 лютого були заплановані медальні змагання семи видах спорту. Але через негоду змагання з гірськолижного спорту довелося перенести. Відтак медалі розіграли у сноуборді, ковзанярському спорті, лижних гонках, фрістайлі, санному спорті та стрибках на лижах з трампліна, пише 24 канал. Вже 18 країн вибороли нагороди.
Ковзанярський спорт (чоловіки, 5000 метрів)
- Нільс ван дер Пель (Швеція)
- Патрік Руст (Нідерланди)
- Галлгейр Енгебротен (Норвегія)
До теми Побив рекорд та виграв історичне "золото": шведський ковзаняр відзначився унікальним досягненням
Стрибки з трампліна (чоловіки, звичайний трамплін)
- Рьою Кобаясі (Японія)
- Мануель Феттнер (Австрія)
- Давід Кубацький (Польща)
Сноуборд (жінки, сноуборд, слоупстайл)
- Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
- Джулія Маріно (США)
- Тесс Коуді (Австралія)
Детальніше Вперше в історії Нова Зеландія здобула "золото" на зимовій Олімпіаді
Санний спорт (чоловіки)
- Йоганнес Людвіг (Німеччина)
- Вольфганг Кіндль (Австрія)
- Домінік Фішналлер (Італія)
Лижні гонки, скіатлон (чоловіки, 15 + 15 кілометрів)
- Олександр Большунов (ОКР)
- Денис Спіцов (ОКР)
- Ііво Нісканен (Фінляндія)
Водночас Лижник ОКР зламав п'єдестал на Олімпіаді-2022: курйозне відео
Фрістайл (жінки, могул)
- Джакара Ентоні (Австралія)
- Джелін Кауф (США)
- Анастасія Смірнова (ОКР)
У понеділок, 7 лютого, буде розіграно 9 комплектів нагород.