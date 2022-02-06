На 6 лютого були заплановані медальні змагання семи видах спорту. Але через негоду змагання з гірськолижного спорту довелося перенести. Відтак медалі розіграли у сноуборді, ковзанярському спорті, лижних гонках, фрістайлі, санному спорті та стрибках на лижах з трампліна, пише 24 канал. Вже 18 країн вибороли нагороди.

Ковзанярський спорт (чоловіки, 5000 метрів)

Нільс ван дер Пель (Швеція) Патрік Руст (Нідерланди) Галлгейр Енгебротен (Норвегія)

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Стрибки з трампліна (чоловіки, звичайний трамплін)

Рьою Кобаясі (Японія) Мануель Феттнер (Австрія) Давід Кубацький (Польща)

Сноуборд (жінки, сноуборд, слоупстайл)

Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія) Джулія Маріно (США) Тесс Коуді (Австралія)

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Санний спорт (чоловіки)

Йоганнес Людвіг (Німеччина) Вольфганг Кіндль (Австрія) Домінік Фішналлер (Італія)

Лижні гонки, скіатлон (чоловіки, 15 + 15 кілометрів)

Олександр Большунов (ОКР) Денис Спіцов (ОКР) Ііво Нісканен (Фінляндія)

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Фрістайл (жінки, могул)

Джакара Ентоні (Австралія) Джелін Кауф (США) Анастасія Смірнова (ОКР)

У понеділок, 7 лютого, буде розіграно 9 комплектів нагород.