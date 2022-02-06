На 6 февраля были запланированы медальные соревнования в семи видах спорта. Но из-за непогоды соревнования по горнолыжному спорту пришлось перенести. Затем разыграли медали в сноуборде, конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле, санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина, пишет 24 канал. Уже 18 стран завоевали награды.
Конькобежный спорт (мужчины, 5000 метров)
- Нильс ван дер Пель (Швеция)
- Патрик Руст (Нидерланды)
- Галлгейр Энгебротен (Норвегия)
По теме Побил рекорд и выиграл "золото": шведский конькобежец отметился уникальным достижением
Прыжки с трамплина (мужчины, обычный трамплин)
- Рьою Кобаяси (Япония)
- Мануэль Феттнер (Австрия)
- Давид Кубацький (Польща)
Сноуборд (женщины, сноуборд, слоупстайл)
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- Джулия Марино (США)
- Тесс Коуди (Австралия)
Подробнее Впервые в истории Новая Зеландия завоевала "золото" на зимней Олимпиаде
Санный спорт (мужчины)
- Йоганнес Людвиг (Германия)
- Вольфганг Киндль (Австрия)
- Доминик Фишналлер (Италия)
Лыжные гонки, биатлон (мужчины, 15 + 15 километров)
- Александр Большунов (ОКР)
- Денис Спицов (ОКР)
- Ииво Нисканен (Финляндия)
В то же время Лыжник ОКР сломал пьедестал на Олимпиаде-2022: курьезное видео
Фристайл (женщины, могул)
- Джакара Энтони (Австралия)
- Джелин Кауф (США)
- Анастасия Смирнова (ОКР)
В понедельник, 7 февраля, будет разыграно 9 комплектов наград.