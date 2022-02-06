На 6 февраля были запланированы медальные соревнования в семи видах спорта. Но из-за непогоды соревнования по горнолыжному спорту пришлось перенести. Затем разыграли медали в сноуборде, конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле, санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина, пишет 24 канал. Уже 18 стран завоевали награды.

Конькобежный спорт (мужчины, 5000 метров)

Нильс ван дер Пель (Швеция) Патрик Руст (Нидерланды) Галлгейр Энгебротен (Норвегия)

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Прыжки с трамплина (мужчины, обычный трамплин)

Рьою Кобаяси (Япония) Мануэль Феттнер (Австрия) Давид Кубацький (Польща)

Сноуборд (женщины, сноуборд, слоупстайл)

Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) Джулия Марино (США) Тесс Коуди (Австралия)

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Санный спорт (мужчины)

Йоганнес Людвиг (Германия) Вольфганг Киндль (Австрия) Доминик Фишналлер (Италия)

Лыжные гонки, биатлон (мужчины, 15 + 15 километров)

Александр Большунов (ОКР) Денис Спицов (ОКР) Ииво Нисканен (Финляндия)

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Фристайл (женщины, могул)

Джакара Энтони (Австралия) Джелин Кауф (США) Анастасия Смирнова (ОКР)

В понедельник, 7 февраля, будет разыграно 9 комплектов наград.