Історичне "золото" Нової Зеландії

Змагання зі сноубордингу у Пекіні розпочалися ще 5-го лютого. Спортсмени здолали кваліфікацію у слоупстайлі, повідомляє 24 канал.

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За підсумками двох раундів кваліфікації визначилися найкращі 12 сноубордисток, які мали продовжити виступи у другий змагальний день.

Саме новозеландка Садовські-Сіннотт стала переможницею першого змагального дня стала.

У другий змагальний день сноубордистки мали ще три спроби та боролися вже безпосередньо за медалі.

Цікаво! Садовські-Сіннотт знову стала першою та здобула історичне "золото" для Нової Зеландії. До цього найкращим результатом цієї країни на зимових Олімпіадах була срібна нагорода у 1992 році.

"Срібло" у слоупстайлі виборола представниця США Джулія Маріно, а австралійка Тезз Коуді стала бронзовою призеркою.

Для новозеландки це друга нагорода на рівні Зимових Олімпіад. У 2018 році у Пхьончхану вона виборола "бронзу" у біг-ейрі у 16-річному віці.

Результати

1. Зої Садовські-Сіннотт (Нова Зеландія) – 92.88

2. Джулія Маріно (США) – 87.68

3. Тезз Коуді (Австралія) – 84.15

До речі. Слоупстайл – вид сноубордингу, що передбачає виконання акробатичних стрибків на трамплінах та інших нахилах.