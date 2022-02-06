Рекорд за рекордом

На жаль, у ковзанярському спорті на Іграх-2022 не було жодного представника України. За нагороди боролися 20 ковзанярів, які проходили дистанцію по парах, повідомляє 24 канал.

Цікаво На Олімпіаді побито ще один рекорд: ковзанярка з Нідерландів переписала історію і взяла "золото"

Відразу двоє з атлетів перевершили олімпійський рекорд, який було встановлено у Пхьончхані-2018 (6:09.76 хвилин).

Першим олімпійський рекорд перевершив дворазовий призер Пхьончхана-2018 – нідерландець Патрік Руст. Спортсмен подолав дистанцію за 6:09.31 хвилини, скинувши 0.45 секунди з найкращого часу Ігор.

Здавалося б, що нідерландець зробив щось неймовірне та гарантував собі "золото". Проте його час обійшов чинний чемпіон і рекордсмен світу на 5000-метрівці, швед Нільс ван дер Пул.

Він зміг випередити Руста на 0.47 секунди та встановити новий олімпійський рекорд – 6:08.84.

Також не меншу сенсацію створив норвежець Галлґейр Енґебротен, який виборов "бронзу". Спортсмен не був фаворитом Олімпіади-2022. До цього виступу його найкращим досягненням у кар'єрі була бронзова нагорода чемпіонату Європи-2022.

Цікаво! Ця золота нагорода Пула є восьмою для шведів у ковзанярському спорті на Олімпіадах і перша з 1988 року.

Результати забігу на 5000 метрів