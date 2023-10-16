Тренер "молодіжки" розкрив секрет, як Україні переграти Англію у відборі на Євро

Новий тиждень розпочнеться для футбольних уболівальників із матчу молодіжної збірної України. У понеділок, 16 жовтня, підопічні Унаї Мельгоси прийматимуть грізну Англію.

16 жовтня о 19:30 (за київським часом) розпочнеться дуель двох найкращих молодіжних збірних групи "F" (7 балів). Українці зустрінуться із лідерами свого квартету. Поєдинок номінально буде домашнім для синьо-жовтої дружини та відбудеться на стадіоні "Кошицька футболова арена" у словацьких Кошицях.

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Мельгоса: Ми знаємо можливості Англії

Головний тренер української "молодіжки" Унаї Мельгоса розповів про кадровий потенціал збірної перед грою проти "трьох левів". За словами наставника, усі гравці перебувають у хорошому стані, виключенням не є Олег Очеретько, який мав струс мозку.

Данило Скорко має травму, але Мельгоса запевнив, що команда готова до найближчого поєдинку.

Мельгоса оцінив англійського суперника.

"Ми знаємо можливості Англії. Там хороші гравці, тому маємо бути своєю найкращою версією, щоб змагатися з ними. Працювали впродовж цього тренувального табору і попереднього також. Це процес. Особливо для молодих гравців. Ми дивимося на ці моменти, як на процес. У вересні ми виконували необхідну роботу. Сподіваюся, що зможемо позмагатися з Англією", – розповів тренер "синьо-жовтих".

Як перемогти команду "трьох левів"?

Унаї розповів секрет, який може привести перемогу України у грі проти англійців.

Гравці мають бути на тих позиціях, на тих ролях, на яких мають бути на полі. Найголовніше для нас – бути найкращою версією. Як колектив ми маємо тримати баланс та структуру. Гравці приймають усі настанови, які ми даємо. Але вони не роботи, думають про наші настанови й приймають рішення на полі. Ми цьому дуже раді,

– відповів Мельгоса.

Слід відзначити, що Англія втратила свою зірку Коула Палмера перед грою проти українців.

Пряму трансляцію поєдинку Україна U-21 – Англія U-21 можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу у цій новині.

Це буде третій матч для обох молодіжних збірних у відборі на Євро-2025. У перший двох турах групового раунду українці здобули перемоги над Північною Ірландією (1:0) та Люксембургом (0:3).