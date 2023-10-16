У понеділок, 16 жовтня, збірна України U21 проведе третій матч кваліфікації на молодіжне Євро-2025. Суперником команди Унаї Мельгоси стане Англія, пише 24 канал. Зустріч відбудеться у словацькому Кошице, початок – о 19:30 за київським часом.

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Фаворити на перше місце

Обидві команди успішно провели останній Євро U21. Англійці стали чемпіонами турніру, тоді як Україна дійшла до півфіналу та здобула путівку на Олімпійські ігри.

У новий відбір наша команда входить з оновленим складом та новим тренером. Замість Руслана Ротаня команду очолив Унаї Мельгоса. Перші матчі іспанця поки дають привід для оптимізму, хоча і суперниками України були аутсайдери групи.

У стартовій грі кваліфікації "синьо-жовті" мінімально здолали Північну Ірландію. А чотири дні тому, 12 жовтня, був розгромлений Люксембург (3:0). Втім тепер на нашу команду очікує битва з фаворитом групи.

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Англійці почали відбір ще більш ефектно – 3:0 над Люксембургом та аж 9:1 проти Сербії. Нагадаємо, що напряму на Євро-2025 потраплять переможці груп та три найкращі команди з других місць. Інші шість віцечемпіонів груп отримають шанс у стикових матчах.

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