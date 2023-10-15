Мова йде про 21-річного півзахисника Челсі Коула Палмера. Один із провідних футболістів "молодіжки" Англії отримав травму у попередній грі проти збірної Сербії, коли англійці не залишили шансів супернику – 9:1.
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Солідна втрата для англійців
10-ка англійської команди U-21 вийшла у стартовому складі та відіграла 52 хвилини. Замість Палмера на полі з'явився Тіно Лівраменто.
Головний тренер Англії U-21 Лі Карсон не зможе розраховувати на Коула у майбутній зустрічі проти України, як відбудеться 16 жовтня о 19:30 (за київським часом). Футболіст не поїхав із командою на виїзну гру.
Напередодні матчу англійці залишилися без одного з лідерів команди – півзахисника «Челсі» Коула Палмера. Головний тренер збірної Англії U-21 Лі Карсон повідомив про те, що Палмер не поїхав із командою на матч.
Для молодіжної збірної України ця гра буде номінально домашньою та відбудеться у словацьких Кошицях на стадіоні Кошицька футболова арена.
Нагадаємо, що у минулому турі українці здолали на виїзді Люксембург 0:3. Голи у складі "синьо-жовтих" забивали Краснопір, В'юнник та Квасниця.
Після двох зіграних матчів підопічні Унаї Мельгоси йдуть на другому місці, поступаючись якраз англійцям. В обох молодіжних збірних по 6 балів.
- Слід додати, що втрата Палмера для англійської збірної буде відчутною. У вересні 2023 року Коул змінив МанСіті на Челсі та став одноклубником нашого Михайла Мудрика.
- У поточному сезоні Палмер провів 9 матчів на клубному рівні, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.