Мова йде про 21-річного півзахисника Челсі Коула Палмера. Один із провідних футболістів "молодіжки" Англії отримав травму у попередній грі проти збірної Сербії, коли англійці не залишили шансів супернику – 9:1.

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Солідна втрата для англійців

10-ка англійської команди U-21 вийшла у стартовому складі та відіграла 52 хвилини. Замість Палмера на полі з'явився Тіно Лівраменто.

Головний тренер Англії U-21 Лі Карсон не зможе розраховувати на Коула у майбутній зустрічі проти України, як відбудеться 16 жовтня о 19:30 (за київським часом). Футболіст не поїхав із командою на виїзну гру.

Напередодні матчу англійці залишилися без одного з лідерів команди – півзахисника «Челсі» Коула Палмера. Головний тренер збірної Англії U-21 Лі Карсон повідомив про те, що Палмер не поїхав із командою на матч.

Для молодіжної збірної України ця гра буде номінально домашньою та відбудеться у словацьких Кошицях на стадіоні Кошицька футболова арена.

Нагадаємо, що у минулому турі українці здолали на виїзді Люксембург 0:3. Голи у складі "синьо-жовтих" забивали Краснопір, В'юнник та Квасниця.

Після двох зіграних матчів підопічні Унаї Мельгоси йдуть на другому місці, поступаючись якраз англійцям. В обох молодіжних збірних по 6 балів.