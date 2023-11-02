Засновником видання Inside The Games була британська компанія Dunsar Media. Та з 1 листопада 2023 року це видання, як спеціалізується на олімпійських видах спорту, перейшло повністю під контроль осіб, яких пов'язують з росіянином Умаром Кремльовим. Він – президент Міжнародної боксерської асоціації (International Boxing Association, IBA).

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Для розуміння – хто такий Умар Кремльов. Це доволі наближена до Владіміра Путіна людина, яка до того, як стати очільником IBA, керувала федерацією боксу Росії. За керівництва Кремльова в IBA, головним спонсором асоціації став "Газпром". Тим самим IBA потрапила у фінансову залежність від російської компанії. Ще в жовтні 2022 року Кремльов дозволив російським та білоруським боксерам виступати на міжнародних турнірах під своїм прапором. Хоча у всьому світі на той час російські та білоруські спортсмени перебували під санкціями або виступали під нейтральним статусом. І саме через різноманітні порушення зі сторони Кремльова (у тому числі його переобрання), Міжнародний олімпійський комітет виключив зі свого складу IBA, а представлення боксу на Олімпіаді-2024 опинилися під загрозою виключення.

Офіційно видання Inside The Games перейшло повністю під контроль угорської компанії Vox Europe Investment Holding LLC. При цьому цей перехід відбувся поступово. У 2022 році стало відомо, що 51% компанії Dunsar Media було викуплено цією угорською компанією. І тоді там почалися "зміни" – було призначено трьох нових керівників. Головною директоркою стала Жанна Абдулян. А ще одним директором компанії став Максім Котков.

Кремльов офіційно в цьом всьому участі не брав. Але його "сліди" тут доволі чітко простежуються.

Формально Жанна Абдулян – українка. Так вона сама вказує себе в документах. Вона народилася в Криму, а зараз мешкає у Греції. А до цього працювала у федерації боксу Росії, коли там всім заправляв Кремльов. Те ж видання Inside The Games, ще до того, як перейти під контроль росіян, звинувачувало її в тому, що вона займалася дискредитацією суперника Кремльова під час виборів президента IBA.

Щодо Коткова – то він росіянин. Був навіть віцепрезидентом однієї з російських обласних федерацій боксу і радником Кремльова. І він є співвласником російської компанії "ФТ Таксопарк", якій і належить угорська компанія Vox Europe Investment Holding LLC. А до серпня 2021 року цією російською компанією прямо володів Умар Кремльов.

Після того, як росіяни взяли під повний контроль Inside The Games, вони звільнили всіх працівників – як журналістів, так і менеджерів. Цю інформацію підтвердила старша менеджерка з розвитку бізнесу Inside The Games Лідія Виноградна. Що тепер буде з цим виданням – поки невідомо.