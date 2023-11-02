Основателем издания Inside The Games была британская компания Dunsar Media. Но с 1 ноября 2023 года это издание, которое специализируется на олимпийских видах спорта, перешло полностью под контроль лиц, связываемых с россиянином Умаром Кремлевым. Он – президент Международной боксерской ассоциации (International Boxing Association, IBA).

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Для понимания – кто такой Умар Кремлев. Это довольно приближенный к Владимиру Путину человек, который до того, как стать главой IBA, руководил федерацией бокса России. При руководстве Кремлева в IBA, главным спонсором ассоциации стал "Газпром". Тем самым IBA попала в финансовую зависимость от российской компании. Еще в октябре 2022 года Кремлев разрешил российским и белорусским боксерам выступать на международных турнирах под своим флагом. Хотя во всем мире тогда российские и белорусские спортсмены находились под санкциями или выступали под нейтральным статусом. И именно из-за различных нарушений со стороны Кремлева (в том числе его переизбрания), Международный олимпийский комитет исключил из своего состава IBA, а представления бокса на Олимпиаде-2024 оказались под угрозой исключения.

Официально издание Inside The Games перешло под контроль венгерской компании Vox Europe Investment Holding LLC. При этом этот переход совершился постепенно. В 2022 году стало известно, что 51% компании Dunsar Media было выкуплено этой венгерской компанией. И тогда там начались "изменения" – были назначены три новых руководителя. Главным директором стала Жанна Абдулян. А еще одним директором компании стал Максим Котков.

Кремлев официально в этом всем не участвовал. Но его "следы" здесь достаточно четко прослеживаются.

Формально Жанна Абдулян – украинка. Так она сама указывает себя в документах. Она родилась в Крыму, а сейчас живет в Греции. А до этого работала в федерации бокса России, когда там всем заправлял Кремлев. То же издание Inside The Games, еще до того, как перейти под контроль россиян, обвиняло ее в том, что она занималась дискредитацией соперника Кремлева на выборах президента IBA.

Что касается Коткова – то он россиянин. Был даже вице-президентом одной из российских областных федераций бокса и советником Кремлева. И он является совладельцем российской компании "ФТ Таксопарк", которой и принадлежит венгерская компания Vox Europe Investment Holding LLC. А до августа 2021 года этой российской компанией прямо владел Умар Кремлев.

После того, как россияне взяли под полный контроль Inside The Games, они уволили всех работников – как журналистов, так и менеджеров. Эту информацию подтвердила старшая менеджер по развитию бизнеса Inside The Games Лидия Виноградная. Что теперь будет с этим изданием – пока неизвестно.