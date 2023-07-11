Африканських легіонерів до "Чорного списку", – ультрас клубу УПЛ виступили з протестною заявою

У сезоні-2023/2024 вперше в історії елітного дивізіону українського футболу зіграє житомирське Полісся. Клуб веде активну трансферну політику, яка не подобається фанатському руху.

Протягом літа дебютант УПЛ поповнив свої ряди чималою кількістю нових футболістів. За іменами підписань зрозуміло, що Полісся хоче в сезоні-2023/2024 не тільки утриматися в еліті, а й поборотися за місця у першій половині турнірної таблиці.

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Ультрас запевняють, що справа не в расизмі

Житомирський клуб уже підписав контракти з такими відомими футболістами, як Денис Бойко та Артем Шабанов. Також до клубу приєдналися декілька молодих та перспективних футболістів із України. До цього списку додалися і три футболіста з Африки, які мають гарну школу, зокрема Бені Макуану, який пограв у французькій Лізі 1. Проте саме до підписань останніх у фанатів Полісся є великі питання.

Джарджу з Гамбії, Аніагбосо з Нігерії, Макуана з Конго. Бум африканських гравців в ФК Полісся – одна з обговорюваних тем в ЗМІ України. Найдорожча покупка (600 000 € за даними transfermarkt) – Бені Макуана з Монпельє. В минулому сезоні чемпіоната Франції він виходив лише на заміну у 8 матчах, опинився в тіні й нічим себе не проявив. За збірну Конго відіграв 12 матчів, результативними діями також не вирізнявся. І чим він краще за українців?

– задаються питанням ультрас на своїй сторінці в інстаграм.

Їм не подобається, що під час війни дитячі спортивні школи в Україні отримують мінімальну підтримку, а молодим футболістам важко пробитися в основний склад першої команди житомирського клубу, де грають такі іноземні легіонери. Але фанати підкреслюють, що справа тут не в расизмі, хоча їх заява досить скандально звучить:



"Позиція WZTF однозначна – африканських легіонерів до "Чорного списку"! І справа тут не в расизмі. Ми хочемо, щоб за "Полісся" виступали передусім близькі за духом та менталітетом гравці. В Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка відрізняє наш клуб від інших. Cелекціонери мають передусім шукати нових гравців на Житомирщині, в сусідніх областях, тобто історично за духом близькі до "Полісського краю". А вже потім звертати увагу на всю Україну та Європу".

На даний момент клуб ніяк публічно не відреагував на цю заяву фанатів.