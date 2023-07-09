Минулого сезону житомирське Полісся виграло Першу лігу та оформило дебютний вихід в УПЛ. Напередодні дебюту на новому рівні команда Юрія Калітвінцева активно посилюється.

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Раніше Полісся обмежувалось в основному українцями. Тепер же житомирці оголосили про перехід футболіста збірної Конго. Мова про Бені Макуану.

Трансфер хавбека оцінюється у 250 тисяч євро. 20-річний хавбек поставив підпис під контрактом на три роки. Бені є вихованцем французького Монпельє.

За французьку команду хавбек дебютував у 2021 році. За два сезони в Лізі 1 Макуана відіграв 34 матчі, забивши один гол. Конголезець зазвичай грає на лівому фланзі півзахисту, але може вийти і на правому.

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До слова, минулого року Макуана дебютував за збірну Конго і має вже на своєму рахунку 10 матчів. Нагадаємо, що у першому турі, який пройде 29-30 липня, Полісся гратиме проти Вереса.