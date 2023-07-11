Протягом літа дебютант УПЛ поповнив свої ряди чималою кількістю нових футболістів. За іменами підписань зрозуміло, що Полісся хоче в сезоні-2023/2024 не тільки утриматися в еліті, а й поборотися за місця у першій половині турнірної таблиці.

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Ультрас запевняють, що справа не в расизмі

Житомирський клуб уже підписав контракти з такими відомими футболістами, як Денис Бойко та Артем Шабанов. Також до клубу приєдналися декілька молодих та перспективних футболістів із України. До цього списку додалися і три футболіста з Африки, які мають гарну школу, зокрема Бені Макуану, який пограв у французькій Лізі 1. Проте саме до підписань останніх у фанатів Полісся є великі питання.

Джарджу з Гамбії, Аніагбосо з Нігерії, Макуана з Конго. Бум африканських гравців в ФК Полісся – одна з обговорюваних тем в ЗМІ України. Найдорожча покупка (600 000 € за даними transfermarkt) – Бені Макуана з Монпельє. В минулому сезоні чемпіоната Франції він виходив лише на заміну у 8 матчах, опинився в тіні й нічим себе не проявив. За збірну Конго відіграв 12 матчів, результативними діями також не вирізнявся. І чим він краще за українців?

– задаються питанням ультрас на своїй сторінці в інстаграм.

Їм не подобається, що під час війни дитячі спортивні школи в Україні отримують мінімальну підтримку, а молодим футболістам важко пробитися в основний склад першої команди житомирського клубу, де грають такі іноземні легіонери. Але фанати підкреслюють, що справа тут не в расизмі, хоча їх заява досить скандально звучить:



"Позиція WZTF однозначна – африканських легіонерів до "Чорного списку"! І справа тут не в расизмі. Ми хочемо, щоб за "Полісся" виступали передусім близькі за духом та менталітетом гравці. В Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка відрізняє наш клуб від інших. Cелекціонери мають передусім шукати нових гравців на Житомирщині, в сусідніх областях, тобто історично за духом близькі до "Полісського краю". А вже потім звертати увагу на всю Україну та Європу".

На даний момент клуб ніяк публічно не відреагував на цю заяву фанатів.

Зазначимо. УПЛ-2023/2024 стартує вже наприкінці липня. Свій перший матч в елітному дивізіоні Полісся зіграє проти Вереса на виїзді.