Футбольний клуб Полісся повідомив про підписання досвідченого воротаря Дениса Бойка. Сторони підписали контракт терміном на один рік.

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Воротар допоможе своїм досвідом новачку УПЛ

Бойко перебував у статусі вільного агента, адже його контракт із Динамо закінчився наприкінці минулого сезону. Керівництво Полісся з радістю зустріло зіркового новачка та розраховує на його досвід.

Полісся діє у тому стратегічному напрямку, який визначив президент клубу Геннадій Буткевич, а саме – баланс між досвідом та молодістю. Денис Бойко – це гравець, який має за своїми плечима чималий досвід виступів на найвищому рівні. Ми раді привітати такого досвідченого гравця у нашій команді і переконані, що робота Дениса Бойка принесе свої плоди для житомирського клубу,

— сказав генеральний директор Полісся Володимир Загурський.

Дивіться відео з презентацією Дениса Бойка

Зазначимо. Раніше Полісся підписало контракт із ще одним ексгравцем Динамо та збірної України – Артемом Шабановим, а також хоче бачити у рядах своєї команди Олександра Караваєва, контракт якого закінчився з Динамо 30 червня і подальше його майбутнє залишається невідомим.

За час виступів у складі київського клубу Бойко зіграв 108 матчів у всіх турнірах, також провів 102 матчі у футболці Дніпра й має досвід виступів у Європі – за турецький Бешикташ та іспанську Малагу. За збірну України провів 7 матчів, у яких пропустив 7 голів.

Досягнення Бойка