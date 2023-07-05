На початку червня підійшов до завершення чемпіонат України 2022-2023, який вперше пройшов під час дії воєнного стану. Чемпіоном став Шахтар, який випередив Дніпро-1 на п'ять очок.

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Тим часом, вже 29 липня бере старт новий сезон. УПЛ опублікувала календар матчів на кампанію 2023-2024. Двоє новачків чемпіонату з трьох почнуть турнір вдома.

ЛНЗ прийме Чорноморець, а Оболонь зіграє з Колосом. Натомість Полісся поїде в гості до Верес. Що ж стосується чемпіона, то Шахтар стартує із гри проти Металіста 1925, як і рік тому.

Розклад 1 туру УПЛ:

Металіст 1925 – Шахтар

Ворскла – Дніпро-1

Олександрія – Кривбас

Рух – Зоря

Динамо – Минай

ЛНЗ – Чорноморець

Оболонь – Колос

Верес – Полісся

Перший матч між грандами відбудеться аж у 6 турі (базова дата – 2 вересня), коли Зоря прийме Динамо. Що ж стосується Класичного дербі, то вони мають відбутися у 13 та 28 турах. Орієнтовні дати – 4 листопада та 11 травня.

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Матчі між командами топ-4:

6 тур (2 вересня). Зоря – Динамо

Зоря – Динамо 8 тур (23 вересня). Зоря – Дніпро-1

Зоря – Дніпро-1 10 тур (7 жовтня). Зоря – Шахтар

Зоря – Шахтар 11 тур (21 жовтня). Динамо – Дніпро-1

Динамо – Дніпро-1 13 тур (4 листопада). Динамо – Шахтар

Динамо – Шахтар 14 тур (11 листопада). Шахтар – Дніпро-1

Шахтар – Дніпро-1 21 тур (16 березня). Динамо – Зоря

Динамо – Зоря 23 тур (6 квітня). Дніпро-1 – Зоря

Дніпро-1 – Зоря 25 тур (20 квітня). Шахтар – Зоря

Шахтар – Зоря 26 тур (27 квітня). Дніпро-1 – Динамо

Дніпро-1 – Динамо 28 тур (11 травня). Шахтар – Динамо

Шахтар – Динамо 29 тур (18 травня). Дніпро-1 – Шахтар

Варто також відзначити складний календар Шахтаря на фініші сезону. Підопічні Патріка ван Леувена в останніх шести турах гратимуть проти Зорі (д), ЛНЗ (г), Чорноморця (д), Динамо (д), Дніпра-1 (г) та Полісся (г).

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Загалом же у 2023 році має відбутися 17 турів із 30-ти. Останній тур цього року пройде 8-10 грудня. Відновлення сезону заплановане на 24 лютого 2024 року, а фініш – на 25 травня того ж року. Повний розклад матчів доступний на сайті УПЛ.

Нагадаємо, що п'ять команд цього року представлять Україну в єврокубках. Шахтар та Дніпро-1 гратимуть в Лізі чемпіонів, Зоря стартуватиме в Лізі Європи, а Динамо і Ворскла стануть учасниками Ліги конференцій.