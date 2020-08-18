Гравці збірної Білорусі відмовились виступати за країну через Лукашенка
Четверо волейболістів національної збірної Білорусі відмовились грати за головну команду країни через Олександра Лукашенка. Вони вимагають його відставки.
Волейболісти написали заяву у якій вказали декілька умов, виконавши їх гравці знову обіцяють повернутись у національну команду Білорусі, інформує 24 канал.
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Принципова позиція спортсменів
Артур Удріс також додав на своїй сторінці у соцмережах, що поки не закінчиться цей безлад зі сторони силових структур, поки всі винні не понесуть покарання за це, доти він не буде захищати кольори своєї країни.
За його словами, далеко не всі волейболісти збірної підтримують протестувальників у Білорусі.
Гравцями, які підтримали протести, стали Артур Удріс, В'ячеслав Шмат, Андрій Радюк і Сергій Антановіч. Вони написали заяву та її підписали, у документі є декілька вимог.
Вимоги волейболістів
- Відставка Лукашенка
- Проведення люстрацій всіх гілок влади
- Розпуск ОМОНівців
- Звільнення політичних зв'язнів, які були затримані у зв'язку проведення виборів і загалом усіх затриманих у мирних протестах
Заява волейболістів збірної Білорусі / Соцмережі
Яких спортсменів затримала поліція серед протестувальників
- На протестах були помічені і спортсмени. Одним з перших, кого затримали, став 20-літній захисник "Динамо-Брест-1960" Максим Смолевський.
- 11 серпня бійця MMA Олексія Кудіна затримала поліція міста Молодечно за участь в протестах.
- В той же день і в тому ж Молодечно затримали хокеїста Іллю Литвинова.
- 12 серпня пропав гравець клубу БАТЕ та збірної Білорусі Антон Сарока.
- Затримують і тренерів. Так сталося з тренером дитячої команди ФШМ Ренатом Шулуновим.
- 14 серпня стало відомо про те, що був затриманий захисник команди "Граніт" Владислав Шубовіч.
Протести у Білорусі: головне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.