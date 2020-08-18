Четверо волейболістів національної збірної Білорусі відмовились грати за головну команду країни через Олександра Лукашенка. Вони вимагають його відставки.

Волейболісти написали заяву у якій вказали декілька умов, виконавши їх гравці знову обіцяють повернутись у національну команду Білорусі, інформує 24 канал.

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Принципова позиція спортсменів

Артур Удріс також додав на своїй сторінці у соцмережах, що поки не закінчиться цей безлад зі сторони силових структур, поки всі винні не понесуть покарання за це, доти він не буде захищати кольори своєї країни.

За його словами, далеко не всі волейболісти збірної підтримують протестувальників у Білорусі.

Гравцями, які підтримали протести, стали Артур Удріс, В'ячеслав Шмат, Андрій Радюк і Сергій Антановіч. Вони написали заяву та її підписали, у документі є декілька вимог.

Вимоги волейболістів

Відставка Лукашенка Проведення люстрацій всіх гілок влади Розпуск ОМОНівців Звільнення політичних зв'язнів, які були затримані у зв'язку проведення виборів і загалом усіх затриманих у мирних протестах

Заява волейболістів збірної Білорусі / Соцмережі