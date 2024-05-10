Леверкузенський Баєр на своєму полі приймав Рому. Господарі врятувалися від поразки наприкінці зустрічі, відігравшись з рахунку 0:2, завдяки автоголу Манчіні та взяттю воріт від Станішича на 90+7 хвилині, пише 24 Канал.
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Казковий сезон "аптекарів"
Це допомогло підопічним Хабі Алонсо не тільки пробитися до фіналу, а й продовжити свою шалену безпрограшну серію. Тепер вона сягнула позначки у 49 матчів.
За цей період леверкузенці здобули 41 перемогу та 8 разів зіграли внічию. При цьому в більшості поєдинків Баєр демонстрував тотальну перевагу й баланс голів це тільки підтверджує – 132:38.
Таким чином "аптекарі" стали авторами найдовшої серії без поразок в історії європейського футболу. Вони вийшли в одноосібні лідери, перегнавши лісабонську Бенфіку, яка не поступалася в 48 поєдинках в офіційних змаганнях у період з 22 грудня 1963 року по 7 лютого 1965 року.
Топ-5 найдовших безпрограшних серій в Європі
- 1. Баєр – 49 поєдинків (2023 рік – ...)
- 2. Бенфіка – 48 (1963 – 1965)
- 3-4. Динамо Загреб – 45 (2014 – 2015)
- 3-4. Рієка – 45 (2016 – 2017)
- 5. Рейнджерс – 44 (1992 – 1993).
Зазначимо, що востаннє Баєр програв в офіційному матчі 27 травня 2023 року, тоді леверкузенський колектив поступився Бохуму з рахунком 0:3 в останньому турі Бундесліги-2022/2023.
Наступний поєдинок, у якому леверкузенці можуть продовжити свою серію до 50 матчів без поразок, Баєр зіграє 12 травня на виїзді проти Бохума. Стартовий свисток пролунає о 20:30.