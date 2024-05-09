У грудні 2023 року Професійна футбольна асоціація звернулась за юридичною консультацією через перевантажений графік команд, які беруть участь в клубному чемпіонаті світу. Зокрема у асоціації зазначили, що це матиме поганий вплив на її членів.

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ФІФА стикнулася з юридичною загрозою

Всесвітня профспілка футболістів Fifpro та Асоціація світових ліг зазначають, що світовий футбольний календар зараз перенасичений до такої міри, що національні ліги не в змозі належним чином організувати свої змагання, в той час як "гравців виштовхують за межі їхніх можливостей, що призводить до значних ризиків травм і негативно відображається на їхній життєдіяльності".

У сезоні-2024/2025 всі три єврокубки будуть розширені до 36 команд. У Лізі чемпіонів і Лізі Європи буде по вісім ігор першого етапу в порівнянні з нинішніми шістьма. Цілком можливо, що клубам доведеться зіграти 17 матчів, щоб перемогти в будь-якому з цих змагань.

Fifpro та Асоціація світових ліг написали лист до президента ФІФА, у якому зазначили, що якщо організація відмовиться офіційно взяти на себе зобов'язання розв'язати ці питання на засіданні своєї ради в Бангкоку 17 травня, то члени будуть проінформовані про наявні у них варіанти. Серед них судовий позов проти ФІФА.

Відзначимо. Загроза судового позову проти ФІФА з'явилася на тлі того, що клуби Прем'єр-ліги оголосили про прибуткові пост- і передсезонні тури.

На засіданні ради ФІФА в Таїланді зберуться всі 211 асоціацій-членів, і відбудеться голосування за країну або країни, що прийматимуть Чемпіонат світу з футболу серед жінок у 2027 році.