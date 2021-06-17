Українських вболівальників змусили прибрати прапор з гаслами "Слава нації – Смерть ворогам"

Під час матчу Україна – Північна Македонія у Бухаресті українських вболівальників змусили прибрати прапор із гаслами "Слава нації! Смерть ворогам!" Перед тим фани розмістили прапор на трибуні.
Глядачі спробували розтягнути стяг на одній з трибун "Арена Націонале". Таким чином його було б добре видно фотографам і футболістам.
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Українці прибрали прапор
Однак до українців підійшли стюарди, які попросили прибрати прапор. Причини такого прохання невідомі. Однак фанати послухали та забрали стяг.
Фанати забрали стяг / Фото Obozrevatel
Матч Україна – Північна Македонія: що відомо
- Поєдинок розпочався о 16:00. Наразі рахунок зустрічі 2:1 на користь України. Голами у складі "синьо-жовтих" відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- На початку другого тайму Північна Македонія забила у ворота України.
- Зауважимо, за Україну грають Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зінченко, Яремчук.
- Північну Македонію представляють Дімітрієвскі, Рістовскі, Велковскі, Мусліу, Ніколов, Барді, Адемі, Ельмас, Аліоскі, Пандев, Спіровскі.
- До слова, перед матчем українці потужно заспівали гімн.