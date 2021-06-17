Матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться на стадіоні "Національ Арена" у Бухаресті. Команди на поле виведе аргентинський суддя Фернандо Рапалліні.

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Після драматичної поразки від Нідерландів "синьо-жовті" зобов'язані перемагати, щоб зберегти шанси на вихід з групи C.

На сайті Спорт 24 буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між збірними України та Північної Македонії. Також на сайті будуть опубліковані відео голів та огляд матчу.

Україна – Північна Македонія. Онлайн