Глядачі спробували розтягнути стяг на одній з трибун "Арена Націонале". Таким чином його було б добре видно фотографам і футболістам.
До теми Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Українці прибрали прапор
Однак до українців підійшли стюарди, які попросили прибрати прапор. Причини такого прохання невідомі. Однак фанати послухали та забрали стяг.
Фанаты забрали флаг / Фото Obozrevatel
Матч Украина – Северная Македония: что известно
- Поединок начался в 16:00. Сейчас счет встречи 2:1 в пользу Украины. Голами в составе "сине-желтых" отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- В начале второго тайма Северная Македония забила в ворота Украины.
- Заметим, за Украину играют Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зинченко, Яремчук.
- Северную Македонию представляют Димитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Николов, Барди, Адеми, Эльмас, Алиоски, Пандев, Спировски.
- К слову, перед матчем украинцы мощно спели гимн.