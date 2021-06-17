Глядачі спробували розтягнути стяг на одній з трибун "Арена Націонале". Таким чином його було б добре видно фотографам і футболістам.

До теми Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Українці прибрали прапор

Однак до українців підійшли стюарди, які попросили прибрати прапор. Причини такого прохання невідомі. Однак фанати послухали та забрали стяг.



Фанати забрали стяг / Фото Obozrevatel

Матч Україна – Північна Македонія: що відомо