Воротарі збірної України Андрій Лунін і Юрій Паньків отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Про це у твітері повідомив журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

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Напередодні у Франції тестування проходили легіонери збірної і довикликані Юрій Паньків, Юхим Конопля і Володимир Шепелєв.

Шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько повідомив, що позитивні тести є також у представників персоналу, і припустив, що теоретично спаринг Україна – Франція знаходиться під загрозою зриву. Він повинен відбутися 7 жовтня.

Окрім Андрія Луніна з "Реала" і Юрія Паньківа з "Олександрії" в розпорядженні Андрія Шевченка залишається лише Георгій Бущан з "Динамо".

Кадрова катастрофа у збірній України

Раніше позитивні тести на коронавірус були виявлені у двох гравців "Шахтаря" – голкіпера Андрія П'ятова та півзахисника Тараса Степаненка. Така неприємна інформація змусила головного наставника збірної України Андрія Шевченка зробити заміни.

До товариської гри з Францією, який відбудеться 7-го жовтня, готуватиметься лише 19 гравеців. 14 футболістів, які були у попередній заявці, не зможуть взяти участі в грі.