Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на товариський матч проти Франції. У списку ввійшов легендарний голкіпер Олександр Шовковський, який завершив кар'єру у збірній ще у 2012 році.

Асистент головного наставника збірної Олександр Шовковський потрапив у заявку команди на гру проти Франції. Загалом у заявку потрапили 23 футболісти, повідомляє УАФ.

Оце так: Легендарний СаШо: Шовковський натякнув на повернення в рамку воріт збірної України

Таке рішення тренерського штабу обумовлено тим, що в команді залишився лише один голкіпер Георгій Бущан. Сам СаШо перед матчем натякнув, що може повернутись на футбольне поле.

На передматчевому тренуванні 45-річний Олександр Шовковський одягнув голкіперські рукавички, щоби допомогти тренеру воротарів Педро Харо та Георгію Бущану провести повноцінне передматчеве заняття.

Юрій Паньків, Андрій Лунін захворіли на коронавірус. Раніше Андрій П'ятов також здав позитивний тест на COVID-19.

Хто потрапив у заявку на матч

Воротарі: Бущан, Шовковський

Бущан, Захисники: Соболь, Пластун, Забарний, Конопля, Миколенко, Караваєв, Макаренко, Чеберко

Соболь, Пластун, Забарний, Конопля, Миколенко, Караваєв, Макаренко, Чеберко Півзахисники: Шапаренко, Сидорчук, Маліновський, Шепелєв, Ярмоленко, Зубков, Циганков, Ярмоленко, Харатін, Шапаренко, Безус, Михайліченко

Шапаренко, Сидорчук, Маліновський, Шепелєв, Ярмоленко, Зубков, Циганков, Ярмоленко, Харатін, Шапаренко, Безус, Михайліченко Нападник: Яремчук

Наголосимо, що регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу футболістів, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна.

Шовковський у збірній України