Не лише збірна України втратила ключових гравців стартової одинадцятки, тепер коронавірус сколихнув і команду Франції. Позитивний тест на коронавірус було виявлено у захисника збірної та "Ліона" Лео Дюбуа.

Футболісти збірної Франції здали обов'язкові тести на коронавірус перед матчем проти України. Дюбуа став єдиним гравцем у якого виявили позитивний результат. Про це повідомила Федерація футболу Франції.

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Коронавірус у збірній Франції

Француз вже відправився на самоізоляцію в окремому номері. Дюбуа пропустить найближчий матч проти України, який відбудеться вже сьогодні, 7 жовтня, о 22:10. Також головний наставник Франції Дідьє Дешам не зможе розраховувати на захисника у матчах Ліги Націй проти Португалії (11 жовтня) та Хорватії (14 жовтня).

Замість захисника у розташування збірної вже викликаний оборонець мадридського "Реала" Ферлана Менді. Футболісти здавали тести перед зборами, тоді всі тести показали негативний результат, але наступне тестування вже виявило коронавірус у захисника.

Додамо, що коронавірус вніс величезні корективи у склад збірної України. Андрій Шевченко не може розраховувати на 14 футболістів, із них у 4-х були позитивні тести на COVID-19. Вони були виявлені у П'ятова, Луніна, Паньківа та Степаненка.

У заявці залишився лише один голкіпер, тому прийшлось внести несподівані корективи. У список 23-х футболістів на матч потрапив асистент головного тренера Олександр Шовковський. Легендарний СаШо може знову вийти у футболці національної команди, якщо це станеться, то вперше за останні 8 років. У 2012 році голкіпер завершив кар'єру у головній команді країни.