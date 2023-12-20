Під час матчу український гравець ледь не побив півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараєса за грубий фол проти свого одноклубника. Це сталося на останніх хвилинах матчу, пише 24 Канал.

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Що відбулося під час матчу

Причиною роздратування Мудрика стала груба гра від бразильця проти футболіста Челсі Матсена. Після цього нідерландець впав на газон та корчився від болю. В цей час українець підбіг до суперника і схопив його за горло.

Очевидно, що Гімараєсу це не сподобалось і між ними ледь не дійшло до бійки, поки в ситуацію не втрутився арбітр. Обох футболістів покарали жовтою карткою.

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Як минув матч