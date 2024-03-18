16-річний голкіпер проводить уже третій сезон у складі молодіжної команди Бенфіки. Нещодавно він підписав першу офіційну угоду з "орлами".

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Футболіст має "синьо-жовте" серце

Ігор Костенко розповів, чи розглядає він варіант виступати за Португалію, у якій знайшов прихисток. Українець заявив, що це для нього принципове питання й він бачить себе тільки у футболці національної збірної України.

Грати за Португалію? Ні. Це принципово – я хочу грати тільки за збірну України. Це моя мрія, одна з моїх головних мотивацій і ціль на майбутнє. Я докладаю багато зусиль, щоб гідно представляти мою рідну Україну на міжнародному рівні,

– заявив Костенко.

Зазначимо, що за юнацьку команду Бенфіки виступає ще один українець Андре Вакулюк. Він народився в Португалії в родині емігрантів з України. Нещодавно юнак отримав українське громадянство та дебютний виклик у збірну U-17, проте не зміг дебютувати через позицію "орлів", які не відпустили футболіста на матчі еліт-раунду.

Що відомо про Ігоря Костенка