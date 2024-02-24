Офіційний сайт Бенфіки повідомив про підписання тренувального контракту з українським голкіпером Ігорем Костенком. Вихованець київського Динамо торік став чемпіоном Португалії серед команд віком до 16 років.
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Тренувальний контракт діє до повноліття гравця, після чого підписується повноцінна угода. На цей період клубу бере на себе відповідальність за харчування, проживання у належних умовах та забезпечення медичним обслуговуванням.
Ігор Костенко – гравець Бенфіки / instagram.com/igor_kostenko_official1
Що відомо про майбутнього конкурента Трубіна
- Ігор Костенко протягом шести років виступав за дитячі команди київського Динамо. У 2021 році потрапив до португальської Бенфіки.
- У минулому сезоні Костенко зіграв 26 поєдинків за Бенфіку U-16, у яких пропустив 20 голів. За підсумком сезону "орли" стали чемпіонами Португалії у цій віковій групі.
- У нинішньому сезоні Костенко зіграв вже 22 матчі за юнацькі команди Бенфіки U-16 та U-17.
- Будемо сподіватися, що тренери збірної взяли на олівець талановитого хлопця.