Офіційний сайт Бенфіки повідомив про підписання тренувального контракту з українським голкіпером Ігорем Костенком. Вихованець київського Динамо торік став чемпіоном Португалії серед команд віком до 16 років.

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Тренувальний контракт діє до повноліття гравця, після чого підписується повноцінна угода. На цей період клубу бере на себе відповідальність за харчування, проживання у належних умовах та забезпечення медичним обслуговуванням.

Ігор Костенко – гравець Бенфіки / instagram.com/igor_kostenko_official1

Що відомо про майбутнього конкурента Трубіна

Ігор Костенко протягом шести років виступав за дитячі команди київського Динамо. У 2021 році потрапив до португальської Бенфіки.

У минулому сезоні Костенко зіграв 26 поєдинків за Бенфіку U-16, у яких пропустив 20 голів. За підсумком сезону "орли" стали чемпіонами Португалії у цій віковій групі.

У нинішньому сезоні Костенко зіграв вже 22 матчі за юнацькі команди Бенфіки U-16 та U-17.

Будемо сподіватися, що тренери збірної взяли на олівець талановитого хлопця.

До слова. В системі Бенфіки грає ще один 16-річний українець – Андре Вакулюк. Він народився в Португалії, але його батьки вихідці з України. Хлопець виявив бажання грати за збірну України та вже потрапив у розширений список своєї вікової групи.