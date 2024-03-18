Перша частина поєдинку минула без результативних ударів. Єдиний гол у матчі був забитий аж на 74-й хвилині зустрічі, передає 24 Канал.

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Черговий "сухий" матч українця

У середині другого тайму Кабрал розмочив нулі на табло та вивів Бенфіку уперед 0:1 після передачі Жоау Маріо. Гості повністю переграли менш іменитого суперника на його ж поля. Цьому свідчить фінальна статистика матчу, який закінчився мінімальною перемогою "орлів".

Футболісти Бенфіки завдали 19 ударів (6 – у ствір володінь) сторону воріт Каса Піа. Натомість господарі поля зробили 6 пострілів (3 з яких були у рамку воріт Анатолія Трубіна).

Український голкіпер провів свій вже 15-й "сухий" поєдинок у поточному сезоні-2023/2024 за Бенфіку. Загалом у цьому сезоні Трубін 39 разів захищав володіння "орлів" та пропустив 37 голів.

Відео сейву Трубіна

До слова. Бенфіка після цієї перемоги набрала вже 64 бали та продовжує поступатись лідеру сезону Спортінгу одним очком (65 пунктів у "зелено-білих"). Свій наступний матч "орли" проведуть 30 березня вдома проти Шавіша у 27-ум турі португальської першості.

Тепер Анатолій доєднається до збірної України в іспанській Марбелььї, де "синьо-жовті" готуються до березневих матчів. Вже 21 березня команда Сергія Реброва зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024.