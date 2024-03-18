Перша частина поєдинку минула без результативних ударів. Єдиний гол у матчі був забитий аж на 74-й хвилині зустрічі, передає 24 Канал.
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Черговий "сухий" матч українця
У середині другого тайму Кабрал розмочив нулі на табло та вивів Бенфіку уперед 0:1 після передачі Жоау Маріо. Гості повністю переграли менш іменитого суперника на його ж поля. Цьому свідчить фінальна статистика матчу, який закінчився мінімальною перемогою "орлів".
Футболісти Бенфіки завдали 19 ударів (6 – у ствір володінь) сторону воріт Каса Піа. Натомість господарі поля зробили 6 пострілів (3 з яких були у рамку воріт Анатолія Трубіна).
Український голкіпер провів свій вже 15-й "сухий" поєдинок у поточному сезоні-2023/2024 за Бенфіку. Загалом у цьому сезоні Трубін 39 разів захищав володіння "орлів" та пропустив 37 голів.
Відео сейву Трубіна
Тепер Анатолій доєднається до збірної України в іспанській Марбелььї, де "синьо-жовті" готуються до березневих матчів. Вже 21 березня команда Сергія Реброва зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024.