Це жахіття, – Стаховський пригадав найстрашніший епізод війни

Колишній український тенісист Сергій Стаховський після 24 лютого відразу повернувся до України з-за кордону. Він взяв до рук зброю, аби захистити країну він російських окупантів – спершу він патрулював Київ.

А потім поїхав захищати нас на Харківщині та інших містах. Наразі його звільнили від військових обов'язків, проте він перебуває в резерві та у будь-який момент може повернутися до служби. На ексклюзивному стрімі 24 каналу Сергій Стаховський пригадав найстрашніший епізод війни.

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Він зізнався, що найнеприємніші та найжахливіші відчуття – "це коли командування повідомляє, що місце вашої дислокації, в цілому і частини, її складову та озброєння, швидше за все, відомо росіянам".

Тому що структура, до якої ти приєднаний, ще з радянської ери, була і там, і там. Достатньо велика кількість співробітників цієї структури працюють і на росіян. Будь-якого дня чи ночі може з'явитися ДРГ і початися бій всередині. Це жахіття,

– розповів тенісист.

Він зізнався, що це було насправді страшно. Після цього стало зрозуміло, наскільки була небезпечною ситуація в Києві.

Про повернення в Україну після 24 лютого

Стаховський одним із перших повернувся до України, коли дізнався про повномасштабне вторгнення росії. Він сказав, що це рішення прийняв відразу.

"Але дружині я цього не казав і не хотів її турбувати до того моменту, поки ми не доїдемо до Будапешту. В суботу вранці я повернувся туди, і вже того ж дня вночі переходив кордон з Україною", – розповів він.

Сам спортсмен проживав в Угорщині. На час початку вторгнення росії в Україну перебував на відпочинку в Дубаї.

Однак додав, що найпершого дня узагалі не знав, що робити.

"Нам давали три дні. Але за перші 24 години я побачив, що Україна стоїть, дає відсіч і достатньо серйозно, то зрозумів, що росіянам не вдасться нас захопити", – підсумував Стаховський.

Повністю інтерв'ю зі Стаховським: дивіться відео