Стаховський: Я не міг лишитися осторонь цього всього

Колишній тенісист розповів, як він відреагував на початок війни з росією у 2014-му. Він зізнався, що йому було соромна за його реакцію на початок російської агресії.

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Я не міг лишитися осторонь цього всього. У мене таке вже було у 2014 році, коли залишився осторонь, просто продовжив кар’єру. А тут розумів, що дуже багато знайомих та простих людей відправляли дружин та дітей на Львів, Ужгород, а самі лишалися. Не бачив якусь свою перевагу в тому, що я закордоном і маю якимось чином пройти повз це,

– сказав Стаховський.

Нагадаємо, що після 24 лютого Стаховський повернувся до України. Він взяв до рук зброю, аби захистити країну він російських окупантів. Сергій пояснив, чому не зробив цього у 2014-му.

"Були думки. Насправді за 2014 рік соромно, що це було тільки в думках. Але в мене на той час дружина була вагітна першою дитиною. У мене ще була активна тенісна кар’єра, стояв у топ-50. З моральної точки зору було, що якщо можу на медійному просторі нести інформацію, бо я ще в топ-50, граю на найбільших змаганнях, я маю достатньо велику медійну платформу, намагатимусь розповідати про цю тему правдиво про ситуацію в Україні через міжнародні медіа.

Для мене це була сатисфакція, що була причина, чому я не поїхав. А насправді це просто причина, бо страшно. І дружині було страшно, цього разу їй було ще страшніше", – додав колишній тенісист.

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