Стаховський: Росіяни – маленькі люди

За словами тенісиста, те, що європейський народ втомився від війни є цілком нормальним, проте головне – аби не втомлювалися влади цих держав.

Варте уваги Насправді мені соромно, – Стаховський про початок війни з росією у 2014-му

"Нам головне, щоб не втомилися влади держав. Те, що люди втомлюються – це нормально. Їм треба дбати про себе. Держави мають можливість, фінансову змогу, і, головне, політичну можливість нас підтримувати, додавати нам зброї і грошей. Якщо Росія буде стояти на кордоні з Європою, то це буде ненадовго", – зазначив Стаховський.

Також він переконаний, що російська агресія, на жаль, може переслідувати українців довгий час.

На десятки років. Якщо ми їх вибиваємо з нашої території і вони не розпадаються, десятки років. Росіяни – маленькі люди. Вони будуть жити пригніченими, що вони програли і будуть чекати на час, щоб помститися. Це страшно, але ми до цього маємо готуватися,

– додав Сергій.

Діяльність тенісиста у період повномасштабної війни