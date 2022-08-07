А потом уехал защищать нас в Харьковской области и других городах. Его освободили от военных обязанностей, однако он находится в резерве и в любой момент может вернуться в службу. На эксклюзивном стриме 24 канала Сергей Стаховский вспомнил страшный эпизод войны.
Внимание Они будут ждать, чтобы отомстить, – Стаховский о российской угрозе в будущем
Он признался, что самые неприятные и ужасные ощущения – "это когда командование сообщает, что место вашей дислокации, в целом и части, ее составляющей и вооружения, скорее всего, известно россиянам".
Потому что структура, к которой ты присоединен, еще с советской эры, была и там, и там. Достаточно большое количество сотрудников этой структуры работают и на россиян. В любой день или ночь может появиться ДРГ и начаться бой внутри. Это ужас,
– рассказал теннисист.
Он признался, что это было действительно страшно. После этого стало ясно, насколько была опасна ситуация в Киеве.
О возвращении в Украину после 24 февраля
Стаховский одним из первых вернулся в Украину, когда узнал о полномасштабном вторжении россии. Он сказал, что это решение принял сразу.
"Но жене я этого не говорил и не хотел ее беспокоить до тех пор, пока мы не доедем в Будапешт. В субботу утром я вернулся туда, и уже в тот же день ночью переходил границу с Украиной", – рассказал он.
Однако добавил, что в первый день вообще не знал, что делать.
"Нам давали три дня. Но за первые 24 часа я увидел, что Украина стоит, дает отпор и достаточно серьезно, понял, что россиянам не удастся нас захватить", – подытожил Стаховский.