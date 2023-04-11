Міжнародний олімпійський комітет закрив очі на злочини, які вчиняє Росія на території України, та рекомендував спортивним федераціям допустити до змагань атлетів з країн-агресорів. Збірна України зі стрибків у воду записала звернення до спортивної спільноти, де наголосила на неможливості зняття бану з росіян та білорусів.

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Середа: Немає нейтральних росіян і білорусів

У відео кожен зі спортсменів поділився своєю болючою історією, яку принесла російська агресія. Дворазовий чемпіон Європи Олексій Середа розповів, як щодня переживає за свою сім'ю, яка мешкає в Миколаєві.

"У мій будинок у Миколаєві потрапив снаряд. Я щодня переживаю за свою сім’ю. Весь цивілізований світ стоїть за Україну.

Чому високопоставлені спортивні чиновники не розуміють горя та несправедливості, яку відчувають усі українці щодо тих, хто більше ніколи не змагатиметься і не житиме?

Немає нейтральних росіян і білорусів. Зупиніть російський і білоруський спорт", – сказав Середа.

Дуже дивно, що живі історії не впливають на рішення функціонерів МОК. Вони лише на словах підтримують України, а своїми діями вчиняють протилежне.

Зазначимо, що Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) не прийняла остаточного рішення щодо росіян та білорусів. Очікується, що фінальне рішення оприлюднять у липні 2023 року.