Международный олимпийский комитет закрыл глаза на преступления, совершаемые Россией на территории Украины, и рекомендовал спортивным федерациям допустить к соревнованиям атлетов из стран-агрессоров. Сборная Украины по прыжкам в воду записала обращение к спортивному сообществу, где отметила невозможность снятия бана с россиян и белорусов.

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Середа: Нет нейтральных россиян и белорусов

В видео каждый из спортсменов поделился своей болезненной историей, которую принесла российская агрессия. Двухкратный чемпион Европы Алексей Середа рассказал, как ежедневно переживает за свою семью, проживающую в Николаеве.

"В мой дом в Николаеве попал снаряд. Я каждый день переживаю за свою семью. Весь цивилизованный мир стоит за Украину.

Почему высокопоставленные спортивные чиновники не понимают горя и несправедливости, которую испытывают все украинцы в отношении тех, кто больше никогда не будет соревноваться и не будет жить?

Нет нейтральных россиян и белорусов. Остановите российский и белорусский спорт", – сказал Среда.

Удивительно, что живые истории не влияют на решение функционеров МОК. Они лишь на словах поддерживают Украину, а своими действиями совершают противоположное.

Отметим, что Международная федерация плавания (World Aquatics) не приняла окончательного решения в отношении россиян и белорусов. Ожидается, что финальное решение будет обнародовано в июле 2023 года.