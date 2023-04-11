Международный олимпийский комитет закрыл глаза на преступления, совершаемые Россией на территории Украины, и рекомендовал спортивным федерациям допустить к соревнованиям атлетов из стран-агрессоров. Сборная Украины по прыжкам в воду записала обращение к спортивному сообществу, где отметила невозможность снятия бана с россиян и белорусов.
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Середа: Нет нейтральных россиян и белорусов
В видео каждый из спортсменов поделился своей болезненной историей, которую принесла российская агрессия. Двухкратный чемпион Европы Алексей Середа рассказал, как ежедневно переживает за свою семью, проживающую в Николаеве.
"В мой дом в Николаеве попал снаряд. Я каждый день переживаю за свою семью. Весь цивилизованный мир стоит за Украину.
Почему высокопоставленные спортивные чиновники не понимают горя и несправедливости, которую испытывают все украинцы в отношении тех, кто больше никогда не будет соревноваться и не будет жить?
Нет нейтральных россиян и белорусов. Остановите российский и белорусский спорт", – сказал Среда.
Удивительно, что живые истории не влияют на решение функционеров МОК. Они лишь на словах поддерживают Украину, а своими действиями совершают противоположное.