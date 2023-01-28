Безпринципні слабаки: призер Токіо-2020 Горуна розніс скандальну заяву МОК про допуск росіян
Джерело:Фейсбук Станіслава Горуни
Міжнародний олімпійський комітет продовжує займати "страусину позицію". Чиновники закрили очі на кричущі злочини Росії в Україні і вирішили дозволити спортсменам з країни-терориста виступати на міжнародних змаганнях.
Російські війська з початку повномасштабної агресії вбили до 200 українських спортсменів. Повністю або частково зруйновані більше 110 спортивних об'єктів. Проте для Міжнародного олімпійського комітету це не причина ставити шлагбаум перед представниками спорту держави-терориста.
До теми Розчарований заявами, – Зеленський запросив главу Міжнародного олімпійського комітету в Бахмут
У своїй останній заяві комітет вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань, щоправда, з деякими обмеженнями.
Горуна: МОК – безпринципні слабаки
На ганебне рішення МОК відреагував бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна. Український каратист відзначив безхребетність чиновників комітету.
"Не минуло й 11 місяців війни, яка змінила глобальну розстановку сил, структуру безпеки світу, перебудову найбільших економік, як МОК визначився нарешті з позицією по відношенню до росіян. Їм заборонено виступати під російським гівняним прапором, зате можна під нейтральним.
Це все. Розходимося. Міжнародний олімпійський комітет очолюють безпринципні слабаки", – написав Горуна у своєму Facebook.Важливо! На скандальне рішення МОК відреагував міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт. Зокрема, він зазначив, що Україна готова до крайніх кроків у разі допуску спортсменів з держав, які ведуть неприховану агресію.
Зазначимо, що МОК вирішив розділити росіян на "хороших" і "поганих". "Хороших" росіян, які не підтримують війну, будуть допускати до змагань. Яким чином комітет буде це визначати – невідомо.
Умови допуску росіян згідно заяви МОК
- Спортсмени можуть брати участь лише як "нейтральні атлети", і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.
- Лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, братимуть участь. Це ті, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні.
- Також повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень.