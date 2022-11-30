Український Ironman: вперше в історії дистанцію з триатлону подолали зі стягом України

Олександр Стигар став першим українцем, який взяв учать в Ironman з триатлону та подолав усю дистанцію з прапором України. Розгорнув спортсмен "синьо-жовтого" на фініші.

Новий український рекорд зафіксував Національний проект "Книга рекордів України" 25 листопада. Варто зазначити, що Олександр – спортсмен-аматор.

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Мета Олександра

Ironman – найбільш виснажливе змагання з триатлону. Його започаткували в 1978 році та розподілили на 3 основні етапи: заплив на 3,86 кілометри, 180,2 кілометри на велосипеді та марафон на 42 кілометри. Цьогорічні змагання відбулись в ізраїльській Тіверії. Участь в Ironman взяли 923 учасники, до фінішу змогли дібратись тільки 712.

Олександр, який є аматором у триатлоні зміг підготуватись до змагань усього зі пів року (зазвичай до них готуються близько двох років). Олександр працював з тренером дистанційно. Він відправляв відео своєму наставнику, а згодом отримував правки щодо техніки виконання.

Олександр Стигар не вмів плавати кролем до початку змагань.

Новоспечений рекордсмен таким вчинком хотів продемонструвати незламність українців. Зазначив, що головне ніколи не здаватись, а згодом будуть і результати:

"Наш потенціал безмежний, набагато більший, ніж ми думаємо. Які б складні часи ми не переживали – головне ставити перед собою великі цілі й ніколи не здаватись. Я сам був здивований, що в неідеальних умовах вдалось підготуватись до такої складної дистанції. В Ironman беруть участь спортсмени з різних країн. Я хотів збадьорити українців і показати всьому світу, що ми, вольові й незламні та навіть у складні часи досягають видатних результатів", – сказав Олександр Стигар