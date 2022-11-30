Новий український рекорд зафіксував Національний проект "Книга рекордів України" 25 листопада. Варто зазначити, що Олександр – спортсмен-аматор.

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Мета Олександра

Ironman – найбільш виснажливе змагання з триатлону. Його започаткували в 1978 році та розподілили на 3 основні етапи: заплив на 3,86 кілометри, 180,2 кілометри на велосипеді та марафон на 42 кілометри. Цьогорічні змагання відбулись в ізраїльській Тіверії. Участь в Ironman взяли 923 учасники, до фінішу змогли дібратись тільки 712.

Олександр, який є аматором у триатлоні зміг підготуватись до змагань усього зі пів року (зазвичай до них готуються близько двох років). Олександр працював з тренером дистанційно. Він відправляв відео своєму наставнику, а згодом отримував правки щодо техніки виконання.

До речі, Олександр Стигар не вмів плавати кролем до початку змагань.

Новоспечений рекордсмен таким вчинком хотів продемонструвати незламність українців. Зазначив, що головне ніколи не здаватись, а згодом будуть і результати:

"Наш потенціал безмежний, набагато більший, ніж ми думаємо. Які б складні часи ми не переживали – головне ставити перед собою великі цілі й ніколи не здаватись. Я сам був здивований, що в неідеальних умовах вдалось підготуватись до такої складної дистанції. В Ironman беруть участь спортсмени з різних країн. Я хотів збадьорити українців і показати всьому світу, що ми, вольові й незламні та навіть у складні часи досягають видатних результатів", – сказав Олександр Стигар