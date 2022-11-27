Нападник київського Сокола у своєму останньому матчі віддав дві гольові передачі. Саме вони вивели Бабинця в одноосібні лідери асистенів. На його рахунку 276 передач.

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Топ-10 найкращих асистентів

10. Віктор Захаров – 151

9. Руслан Ромащенко – 155

8. Артем Гніденко – 158

7. Ілля Коренчук – 158

6. Олександр Зіневич – 161

5. Іван Савченко – 165

4. Володимир Чердак – 172

3. Павло Большаков – 204

2. Микита Буценко – 274

1. Сергій Бабинець – 276

Також Бабинець може стати перший хокеїстом в чемпіонаті України, який закине 200 шайб. На сьогоднішній день у нього на рахунку 196 голів.

До закінчення поточного сезону Сергій Бабинець може стати найбільш досвідченим гравцем в історії чемпіонатів України. Впродовж своєї 18-річної кар'єри, яку він розпочав у 2004 році, хокеїст взяв участь у 367 поєдинках. Попереду нього лише Микита Буценко, в активі якого 375 ігор та Іван Савченко з 387 матчами.