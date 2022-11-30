Новый украинский рекорд зафиксировал Национальный проект "Книга рекордов Украины" 25 ноября. Стоит отметить, что Александр – спортсмен-любитель.

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Цель Александра

Ironman – самое изнурительное соревнование по триатлону. Положили начало соревнований в 1978 году и распределили на 3 основных этапа: заплыв на 3,86 километра, 180,2 километра на велосипеде и марафон на 42 километра. Соревнования этого года состоялись в израильской Тиверии. Участие в Ironman приняли 923 участника, к финишу смогли добраться только 712.

Александр, который является любителем в триатлоне, смог подготовиться к соревнованиям всего за полгода (обычно к ним готовятся около двух лет). Александр работал с тренером дистанционно. Он отправлял видео своему наставнику, а затем получал правки относительно техники исполнения.

Кстати, Александр Стигарь не умел плавать кролем до начала соревнований.

Новоиспеченный рекордсмен таким поступком хотел продемонстрировать несокрушимость украинцев. Отметил, что главное никогда не сдаваться, а впоследствии будут и результаты:

"Наш потенциал безграничный, гораздо больше, чем мы думаем. Какие бы сложные времена мы ни переживали – главное ставить перед собой большие цели и никогда не сдаваться. Я сам был удивлен, что в неидеальных условиях удалось подготовиться к такой сложной дистанции. В Ironman берут участие спортсмены из разных стран. Я хотел взбодрить украинцев и показать всему миру, что мы, волевые и несгибаемые и даже в сложные времена достигают выдающихся результатов", – сказал Александр Стигар.