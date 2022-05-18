Український голкіпер Реала Лунін видав найкращий сейв туру у Ла Лізі

18 травня 2022 , 19:11
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб-канал Ла Ліги

Андрій Лунін сповна скористався рідкісним шансом у футболці Реала. Український голкіпер видав чудовий матч проти Кадіса.

Ще одна відзнака для українця

23-річний воротар став справжнім героєм "Королівського клубу" у 37-му турі проти Кадіса. Андрій Лунін врятував Реал від ганебної поразки на виїзді. Завдяки зусиллям українця "вершкові" розписали мирову з рахунком 1:1.

До теми Лунін увійшов у символічну збірну тижня Ла Ліги

Поєдинок проти Кадіса став для Луніна лише другим у футболці Реала в іспанській Ла Лізі. Таким шансом Андрій скористався на усі 100%.

Українець став найкращим гравцем у складі Реала, увійшов у символічну збірну туру іспанського чемпіонату, а тепер ще й сейв Луніна переміг у топ-5 найкращих сейвів туру.

Український голкіпер потягнув постріл суперника у дальній кут воріт. Лунін кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий для Кадіса.

Топ-5 найкращих сейвів туру

  1. Андрій Лунін (Реал)
  2. Хероміно Рулья (Вільярреал)
  3. Яссін Буну (Севілья)
  4. Алехандро Прімо (Леванте)
  5. Серхіо Еррера Пірон (Осасуна)
До слова. Відеоогляд найкращих сейвів голкіперів 37-го туру Ла Ліги дивіться за посиланням.

Нагадаємо, що на 61-й хвилині у матчі проти Кадіса Лунін у свої володіння привіз пенальті. Але вже через декілька секунд реабілітувався в очах мадридських уболівальників. Андрій вгадав напрямок удару та потягнув 11-метровий від Альваро Негредо.

Як раніше анонсував головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, в останньому турі проти Бетіса (20 травня) місце у рамці воріт займе бельгієць Тібо Куртуа.

Статистика Луніна у сезоні-2021/2022

  • У нинішньому сезоні Лунін відіграв лише чотири поєдинки, у яких пропустив чотири голи. Два з цих матчів були зіграні у Кубку Іспанії.
  • Свій дебютний матч в іспанській еліті провів лише у 36-му турі проти мадридського Атлетіка. На жаль, реалізований пенальті від Янніка Карраско зіпсував поєдинок для Луніна. Атлетіко мінімально обіграв Реал (1:0).
  • Лунін не проти покинути мадридську команду заради ігрової практики. Мова йде про оренду. Контракт Андрія з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.
Автор: Софія Кулай