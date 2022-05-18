Український голкіпер Реала Лунін видав найкращий сейв туру у Ла Лізі
Джерело:ютуб-канал Ла Ліги
Андрій Лунін сповна скористався рідкісним шансом у футболці Реала. Український голкіпер видав чудовий матч проти Кадіса.
Ще одна відзнака для українця
23-річний воротар став справжнім героєм "Королівського клубу" у 37-му турі проти Кадіса. Андрій Лунін врятував Реал від ганебної поразки на виїзді. Завдяки зусиллям українця "вершкові" розписали мирову з рахунком 1:1.
До теми Лунін увійшов у символічну збірну тижня Ла Ліги
Поєдинок проти Кадіса став для Луніна лише другим у футболці Реала в іспанській Ла Лізі. Таким шансом Андрій скористався на усі 100%.
Українець став найкращим гравцем у складі Реала, увійшов у символічну збірну туру іспанського чемпіонату, а тепер ще й сейв Луніна переміг у топ-5 найкращих сейвів туру.
Український голкіпер потягнув постріл суперника у дальній кут воріт. Лунін кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий для Кадіса.
Топ-5 найкращих сейвів туру
- Андрій Лунін (Реал)
- Хероміно Рулья (Вільярреал)
- Яссін Буну (Севілья)
- Алехандро Прімо (Леванте)
- Серхіо Еррера Пірон (Осасуна)
Нагадаємо, що на 61-й хвилині у матчі проти Кадіса Лунін у свої володіння привіз пенальті. Але вже через декілька секунд реабілітувався в очах мадридських уболівальників. Андрій вгадав напрямок удару та потягнув 11-метровий від Альваро Негредо.
Як раніше анонсував головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, в останньому турі проти Бетіса (20 травня) місце у рамці воріт займе бельгієць Тібо Куртуа.
Статистика Луніна у сезоні-2021/2022
- У нинішньому сезоні Лунін відіграв лише чотири поєдинки, у яких пропустив чотири голи. Два з цих матчів були зіграні у Кубку Іспанії.
- Свій дебютний матч в іспанській еліті провів лише у 36-му турі проти мадридського Атлетіка. На жаль, реалізований пенальті від Янніка Карраско зіпсував поєдинок для Луніна. Атлетіко мінімально обіграв Реал (1:0).
- Лунін не проти покинути мадридську команду заради ігрової практики. Мова йде про оренду. Контракт Андрія з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.