Український футбольний клуб може запропонувати Усику професійний контракт
Джерело:FanDay
Після звістки про те, що чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольну команду Полісся, директор житомирського клубу Володимир Загурський розповів, як виникла ідея запросити зірку.
Директор клубу Володимир Загурський не виключив, що ця історія матиме продовження.
До теми Здійснить мрію: Усик дебютує за футбольний клуб з України – відео презентації
"Якщо Усик посилить нашу команду – пропонуватимемо професійний контракт, якщо ні, – просто дамо шанс спробувати себе у футболі. Як виглядатиме участь Усика в турнірі? Ці моменти тримаються у секреті. Дивіться турнір, і ви побачите все", – сказав Загурський.
Додамо, що Усик спробує свої сили у футболі на товариському турнірі Winter Cup-2022, на якому, окрім Полісся, зіграють Металіст, Чорноморець та Верес. Боксер може дебютувати за житомирський клуб 3 лютого у матчі з Вересом.
Що відомо про наступний бій Усика
- У вересні Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули. Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Несподівано ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем". Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року, Джошуа вже розпочав підготовку до бою.