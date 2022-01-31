Український футбольний клуб може запропонувати Усику професійний контракт

Після звістки про те, що чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольну команду Полісся, директор житомирського клубу Володимир Загурський розповів, як виникла ідея запросити зірку.

Директор клубу Володимир Загурський не виключив, що ця історія матиме продовження.

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"Якщо Усик посилить нашу команду – пропонуватимемо професійний контракт, якщо ні, – просто дамо шанс спробувати себе у футболі. Як виглядатиме участь Усика в турнірі? Ці моменти тримаються у секреті. Дивіться турнір, і ви побачите все", – сказав Загурський.

Додамо, що Усик спробує свої сили у футболі на товариському турнірі Winter Cup-2022, на якому, окрім Полісся, зіграють Металіст, Чорноморець та Верес. Боксер може дебютувати за житомирський клуб 3 лютого у матчі з Вересом.

Що відомо про наступний бій Усика