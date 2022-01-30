Дебют Усика відбудеться у лютому

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у важкій вазі зіграє за Полісся у товариському турнірі Winter Cup у Туреччині.

До речі Промоутер Ф'юрі назвав несподівану дату реваншу Усик – Джошуа

Я дебютую за команду Першої ліги Полісся. 3-го лютого я дебютую за цю команду в Туреччині у Winter Cup,

– сказав боксер.

Дивіться відео презентації Усика



Дебют Олександра Усика за Полісся може відбутися вже 3-го лютого. Саме тоді команда українця зіграє з Вересом. Зазначимо, що Усик – вболівальник київського Динамо.

Важливо. Winter Cup – товариський турнір, який організовують телеканали "Футбол 1,2,3". Окрім Полісся та Вереса, на турнірі зіграють Металіст та Чорноморець.

Розклад Winter Cup