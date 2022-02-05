Український фігурист, в якого виявили COVID-19, зможе виступити на Олімпіаді

Український фігурист Іван Шмуратко зможе виступити на Олімпійських ігра-2022. Нещодавно в українця виявили COVID-19, але повторний тест на коронавірус – негативний.

Українець повертається до тренувань

Приємну звістку Шмуратко повідомив у своєму інстаграмі. Українець вже 5 лютого зможе повернутися до тренувань.

Варте уваги Український фігурист відповідав англійською на запитання російських журналістів на Олімпіаді



Скриншот з інстаграму Шмуратка

Перший позитивний тест на коронавірус спортсмен здав 3-го лютого. Через це Шмуратко пропустив коротку програму командного турніру з фігурного катання.

Шмуратко зможе виступити в індивідуальному турнірі з фігурного катання, який стартує на Олімпіаді вже 8-го лютого.