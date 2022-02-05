Український фігурист, в якого виявили COVID-19, зможе виступити на Олімпіаді
5 лютого 2022 , 09:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Шмуратка
Український фігурист Іван Шмуратко зможе виступити на Олімпійських ігра-2022. Нещодавно в українця виявили COVID-19, але повторний тест на коронавірус – негативний.
Українець повертається до тренувань
Приємну звістку Шмуратко повідомив у своєму інстаграмі. Українець вже 5 лютого зможе повернутися до тренувань.
Варте уваги Український фігурист відповідав англійською на запитання російських журналістів на Олімпіаді
Скриншот з інстаграму Шмуратка
Перший позитивний тест на коронавірус спортсмен здав 3-го лютого. Через це Шмуратко пропустив коротку програму командного турніру з фігурного катання.
Шмуратко зможе виступити в індивідуальному турнірі з фігурного катання, який стартує на Олімпіаді вже 8-го лютого.Важливо. На Олімпіаді в Пекіні два позитивні тести на коронавірус здав наставник чоловічої команди Юрай Санітра й потрапив на самоізоляцію. Також позитивний тест на коронавірус здала капітанка збірної України з біатлону Олена Білосюк.