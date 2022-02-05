Українець повертається до тренувань

Приємну звістку Шмуратко повідомив у своєму інстаграмі. Українець вже 5 лютого зможе повернутися до тренувань.

Варте уваги Український фігурист відповідав англійською на запитання російських журналістів на Олімпіаді



Скриншот з інстаграму Шмуратка

Перший позитивний тест на коронавірус спортсмен здав 3-го лютого. Через це Шмуратко пропустив коротку програму командного турніру з фігурного катання.

Шмуратко зможе виступити в індивідуальному турнірі з фігурного катання, який стартує на Олімпіаді вже 8-го лютого.

Важливо. На Олімпіаді в Пекіні два позитивні тести на коронавірус здав наставник чоловічої команди Юрай Санітра й потрапив на самоізоляцію. Також позитивний тест на коронавірус здала капітанка збірної України з біатлону Олена Білосюк.