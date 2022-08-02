Українського чемпіона світу з боксу змушують битися з непереможним боксером

Чемпіон світу з боксу у найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян має провести захист свого титулу в бою проти Давіда Хіменеса.

Артем Далакян вже чотири роки володіє чемпіонським поясом WBA. І провів уже п'ять успішних захистів свого чемпіонського титулу. Востаннє – 20 листопада 2021 року, коли в Києві переміг Луїса Консепсьона нокаутом. Відтак український боксер продовжив свою переможну серію до 21 бою, 15 з яких закінчував достроковими перемогами.

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Тепер WBA вимагає, щоб Далакян провів захист чемпіонського титулу в бою проти костариканця Давіда Хіменеса. Він в липні переміг американця Рікардо Сандовала у поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс WBA. Хіменес на професійному ринзі провів 12 боїв, і теж всі виграв.

Варто відзначити, що Далакян 20 з 21 боїв провів в Україні. У тому числі й захисти свого чемпіонського титулу. Єдиний бій за межами України він провів 24 лютого 2018 року, коли в американському Інглвуді переміг Браяна Вілорію та завоював чемпіонський титул за версією WBA.

Однак бій проти Хіменеса навряд чи відбудеться в Україні через війну.

Боксери та їх представники мають час до 31 серпня, щоб домовитися про деталі бою. Якщо вони цього не зроблять, то будуть призначені боксерські торги.