Артем Далакян уже четыре года владеет чемпионским поясом WBA. И провел уже пять успешных защит своего чемпионского титула. В последний раз – 20 ноября 2021 года, когда в Киеве победил Луиса Консепсьона нокаутом. Украинский боксер продолжил свою победную серию до 21 боя, 15 из которых заканчивал досрочными победами.

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Теперь WBA требует, чтобы Далакян провел защиту чемпионского титула в бою против костариканца Давида Хименеса. Он в июле победил американца Рикардо Сандовала в поединке за статус обязательного претендента на пояс WBA. Хименес на профессиональном ринге провел 12 боев, и тоже все выиграл.

Следует отметить, что Далакян 20 из 21 боев провел в Украине. В том числе и защиты своего чемпионского титула. Единственное противостояние за пределами Украины он провел 24 февраля 2018 года, когда в американском Инглвуде победил Брайана Вилорию и завоевал чемпионский титул по версии WBA.

Однако бой против Хименеса вряд ли состоится в Украине из-за войны.

У боксеров и их представителей есть время до 31 августа, чтобы договориться о деталях боя. Если они этого не сделают, будут назначены боксерские торги.