Дерев'янченко переміг Конлі

36-річний український боксер Сергій Дерев'янченко переможно повернувся на ринг після серії з трьох поразок, пише 24 канал.

Читайте також Анонсовано дату повернення Василя Ломаченка на ринг

Поєдинок відбувся в андеркарді вечора боксу, де мейнівентом була зустріч Дані Гарсії та Хосе Бенавідеса. Бій українця був розрахований на 10 раундів, боксери здолали усю дистанцію.

Український боксер перепрацював свого суперника фактично у кожній з 3-хвилинок. Конлі намагався перехопити ініціативу, проте все марно, з кожним наступним раундом перевага Дерев'янченка ставала очевиднішою.

Переможця протистояння обрали судді, вони надали перевагу українцю: 99 – 91, 99 – 91 та 98 – 92.

Боксер відсвяткував свою перемогу загорнувшися в синьо-жовтий прапор.

Відео оголошення результатів бою

Що відомо про українського боксера